Botteghin groot Feyenoord-fan in Italië: ’Dit wil ik niet missen’

Botteghin won vijf prijzen met Feyenoord tijdens zijn zes jaar in De Kuip. Ⓒ ANP/HH

Er is in ieder geval één man in Italië, het land van AS Roma, die met heel zijn hart hoopt dat Feyenoord de finale van de Conference League wint. Eric Botteghin (34), die zelf vijf prijzen won tijdens zijn zes jaar in De Kuip, zit woensdagavond aan de buis gekluisterd voor de club waarvan hij is gaan houden. „Dit wil ik niet missen”, zegt de in Rotterdam geliefde Braziliaan, die met Ascoli een topseizoen beleefde in de Serie B, maar promotie naar de Serie A misliep in de play-offs.