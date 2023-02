Premium Het beste van De Telegraaf

‘Mijn eerste goal was tegen de Amsterdammers’ Op oude nest teruggekeerde Van Ginkel heeft mooie herinneringen aan confrontaties met Ajax

Marco van Ginkel. Ⓒ ANP/HH

ARNHEM - Als 17-jarige maakte Marco van Ginkel zijn allereerste goal voor Vitesse op het hoogste niveau tegen Ajax. Vanmiddag speelt de middenvelder, die in januari overstapte van PSV naar Vitesse, als 30-jarige routinier voor het eerst sinds zijn rentree in Arnhem weer tegen de Amsterdammers, die langs komen in de Gelredome. ,,Door de jaren heen heb ik meerdere keren een mooi resultaat kunnen behalen tegen Ajax. Zowel met Vitesse als later met PSV. Laten we hopen dat we nu weer iets moois kunnen neerzetten.”