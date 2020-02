Ajax-trainer Ten Hag: ’Blind nu nog veiliger dan ieder ander mens’

„Want de cardiologen hebben hem grondig getest. Hij is nu nog veiliger dan ieder ander mens, door zijn kastje bij zijn hart.”

Ten Hag geeft toe dat het zijn ploeg niet per se slecht uitkwam dat de KNVB de wedstrijd tegen de Domstedelingen schrapte vanwege de storm Ciara. Maar de oefenmeester had hem net zo graag wél gespeeld. „We hadden gewoon een goed elftal gehad.”

Volgens de oefenmeester heeft Ajax inderdaad ’problemen voorin’ en missen ze momenteel ’wapens’. „We komen moeilijk tot scoren en hebben weinig rendement, dat is een gegeven. Maar met Dusan Tadic, Ryan Babel en Lassina Traoré of Klaas-Jan Huntelaar hadden we alsnog een goede voorhoede staan”, zegt hij. „En met Donny van de Beek hadden we er ook nog een heel goede speler erachter.”

Van de geblesseerde spelers zit Hakim Ziyech het dichtst tegen een rentree aan. De bekerwedstrijd tegen Vitesse komt nog te vroeg volgens Ten Hag, maar volgend Eredivisieweekeinde verwacht hij er weer bij te zijn. Ryan Babel had weer kunnen spelen tegen FC Utrecht, net als dus Blind.