Jans laat Brenet buiten selectie FC Twente

De rechtsback werd afgelopen zaterdag in de wedstrijd tegen PSV vroegtijdig gewisseld en Jans toonde zich na afloop kritisch over zijn rechterflank, behalve Brenet ook Vaclav Cerny, waarbij hij zinspeelde op harde beslissingen. Jans is van mening dat Brenet niet goed is omgegaan met de wissel en heeft daarom buiten de groep gelaten voor het duel van zaterdagavond.

Eerder dit seizoen trof Jans een vergelijkbare maatregel bij Virgil Misidjan, die daarna beterschap heeft getoond. Behalve over Brenet kan Jans niet beschikken over de geschorste Ramiz Zerrouki en de geblesseerde Michal Sadilek en Daan Rots. Of Misidjan en Anass Salah-Eddine kunnen spelen is in verband met ziekte nog de vraag.

