Miljoenenaankopen redden Chelsea niet

Na iets meer dan een half uur kreeg Chelsea een aardige mogelijkheid, de beste van de wedstrijd tot dan toe. João Félix werd vrijgespeeld door Hakim Ziyech, maar schoot over. Voor de Londense formatie had Thiago Silva even eerder het doel wel gevonden, maar de Braziliaan had zijn hand gebruikt. Hij kreeg daarvoor de gele kaart.

Vlak voor rust was er nog een fraaie actie van Félix, maar nu trof de van Atlético Madrid gekomen speler met een 'stiftje' de lat.

Bekijk ook: Dertien Nederlandse spelers strijden nog om Champions League

Ziyech was basisspeler bij het met geld smijtende Chelsea, dat dit seizoen al voor honderden miljoenen inkocht. De van PSV overgekomen Noni Madueke is voor de Champions League niet bij de UEFA ingeschreven door Chelsea, dat keus te over heeft.

Hoewel in eerste instantie Chelsea ook na de hervatting bleef aandringen, kwam de thuisclub op voorsprong. Karim Adeyemi kreeg de bal van Raphaël Guerreiro, rende zo ongeveer het halve veld over, passeerde doelman Kepa Arrizabalaga en rondde af.

Vervolgens was Kalidou Koulibaly dicht bij de 1-1, na een inleidende actie van Ziyech. Emre Can voorkwam vlak voor de doellijn de gelijkmaker van Engelse kant. In de slotminuten schoot Ziyech een vrije trap nog naast.

Donyell Malen, voormalig PSV'er, bleef op de bank bij Dortmund. Sébastien Haller, de van een ernstige ziekte herstelde oud-spits van Ajax, werd halverwege de tweede helft gewisseld bij de nummer 3 van de Bundesliga, die sinds de winterstop bezig is aan een opmars.