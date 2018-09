El Ahmadi: 'Niet kampioenswaardig'

De Rotterdammers kwamen de snelle openingsgoal van Mathias Pogba in de eerste minuut niet meer te boven. "We waren te slap, helemaal in de eerste helft", aldus El Ahmadi tegenover Fox Sports.

"We hebben er deze week zo op gehamerd, en er was ook geen gemakzucht op de training, maar we namen het in de eerste helft toch te gemakkelijk op", erkende de middenvelder. "Normaal creëren we veel, maar vandaag niet. Dit was niet kampioenswaardig. Het wordt weer spannend en dat hebben we zelf gedaan."