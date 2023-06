Jurriën Timber zet zinnen op Arsenal

De verdediger van Ajax staat weliswaar ook in de belangstelling van Bayern München, maar de Duitsers hebben in tegenstelling tot The Gunners nog geen bod uitgebracht. En zelfs als de Duitse kampioen dat wél doet, is het zeer de vraag of Timber nog wel voor een verhuizing naar Beieren open staat. De beperkte speeltijd die zijn drie voormalige Ajax-collega’s daar in het voorbije seizoen hadden, maakt het minder aanlokkelijk om naar Zuid-Duitsland te vliegen.

De speelminuten die Noussair Mazraoui (1569), Ryan Gravenberch (937) en Daley Blind (157) daar maakten, zijn de drie voetballers zwaar tegengevallen. Ze verdienen er een miljoenensalaris, maar uiteindelijk komen ze tot de conclusie dat ze veel te veel op de bank hebben gezeten.

Bekijk ook: Arsenal doet bod op Ajacied Jurriën Timber

Gunners bereid miljoenensalaris te betalen

Dat Timber op weg is naar de uitgang bij Ajax, staat vast. Bronnen rondom de Amsterdamse club bevestigen het openingsbod van circa 35 miljoen euro dat Arsenal op de verdediger heeft uitgebracht. Daarmee komen de Londenaren nog niet in de buurt van de vraagprijs (60 miljoen euro), maar de verwachting is dat beide clubs elkaar zullen vinden.

Ook de persoonlijke voorwaarden van de speler zelf, die in de Premier League vanzelfsprekend een veelvoud van zijn toch al riante Ajax-salaris kan verdienen, vormen geen probleem. Arsenal betaalt zijn betere spelers 150.000 euro per week (!).

Op tafel liggen een vier- en een vijfjarig voorstel, waarbij de voorkeur van de Londenaren naar een verbintenis tot de zomer van 2028 uitgaat. Dat is gezien de hoogte van de transfersom ook logisch. Over de inhoud van beide verbintenissen hebben Timber en zijn zaakwaarnemer Christopher Coffie van Forza Sports Group op hoofdlijnen overeenstemming. Zodra er een akkoord is tussen de clubs, is het persoonlijk contract een abc’tje.