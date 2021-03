VVV-Venlo ziet degradatiestreep steeds meer naderen na weer een nederlaag

Met een prachtige snelle bal stuurde Mats Seuntjens Lisandro Semedo diep, die subtiel afrondde: 0-1 in de 10e minuut. Fortuna Sittard was de betere ploeg de eerste helft en dat het ’maar’ 0-1 stond, hadden de Limburgers aan zichzelf te wijten.

Toch kwam VVV na de theepauze verrassend op 1-1. Natuurlijk was het goudhaantje Georgios Giakoumakis er als de kippen bij om er weer een goaltje bij te schrijven.

Lang duurde de gelijke stand niet, toen Seuntjens enkele minuten later met een vlak schot doelman Thorsten Kirschbaum verraste: 1-2. Fortuna en met name Zian Flemming zette het duel definitief op slot met de 1-3 in de 66e minuut, al leek dit buitenspel, maar de VAR besliste anders.

De ploeg van De Koning staat nu door de nederlaag nog maar een punt boven de nummer 16 van de ranglijst, Willem II. De Tilburgers wonnen zaterdagavond met 3-1 van sc Heerenveen.