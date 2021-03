De Boer: ’Oranje mag het nooit op doelsaldo laten aankomen’

„We willen altijd zoveel mogelijk goals maken en niet eens in de situatie komen dat het om doelsaldo gaat”, blikte de bondscoach vrijdagmiddag op de persconferentie vooruit op een mogelijk scenario dat nog heel ver weg is. Mochten er twee of meer landen gelijk eindigen in de WK-kwalificatiereeks, dan geeft niet het onderling resultaat maar het doelsaldo de doorslag.

Extra punt

„Als het 3-0 staat en je voelt dat je er zes kunt maken, dan moet je er zes willen maken”, aldus De Boer. „Dat extra punt moet je willen hebben.” De Boer wilde nog niet prijsgeven of hij zaterdag thuis tegen Letland andere accenten gaat leggen in vergelijking met de woensdag verloren wedstrijd (4-2) bij Turkije. „Dat zullen jullie morgen wel zien.”

De Boer is na die wedstrijd in Istanbul niet gaan twijfelen. „Ook Letland zal gegroepeerd spelen, loeren op balverlies en in de duels willen komen. Ze hebben niet een ploeg die met de kont in het eigen strafschopgebied speelt, maar willen de spitsen meteen lanceren als ze de bal hebben. Maar als wij de concentratie hebben die we ook in de thuisduels met Polen en Bosnië en Herzegovina hebben gehad, dan moet het goedkomen.”

’Krul eerste keeper’

Ondanks de vier tegendoelpunten gaat de bondscoach niet morrelen aan de positie van doelman Tim Krul. „Het is jammer dat Jasper Cillessen weggevallen is, maar Tim is nu eerste keeper. En ook Maarten Stekelenburg doet het fantastisch, hij zal proberen op een positieve manier de druk op Tim op te voeren.”