’Samenwerking met Promes goed voor EK’

„Als voetballer heb je er altijd baat bij als je langer samenspeelt en elkaar beter leert kennen. Quincy en ik zijn tot dusver alleen bij Oranje, telkens heel kort, bij elkaar geweest. Nu kunnen we dag in, dag uit met elkaar trainen en aan automatismen werken op de training. Het is superleuk om met Quincy te gaan voetballen.”

Geen optie tot koop

Dat Babel een half jaar wordt gehuurd om zijn club Ajax uit de brand te helpen én om zich nog meer in de kijker te spelen voor het EK, blijkt uit de afspraken die er tussen de clubs en de speler zijn gemaakt. „Er is geen optie tot koop in het huurcontract opgenomen”, zegt de aanvaller van Ajax en Oranje. „Na het seizoen keer ik in principe weer terug naar Galatasaray. Ik heb daar een contract tot de zomer van 2022.”

