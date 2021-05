Gianni Zuiverloon hoopt op ’great escape’ met ADO Den Haag

Gianni Zuiverloon: „Als het ons nog lukt, zou het echt ’the great escape’.” Ⓒ BSR Agency

ZWOLLE - In de enerverende degradatiestrijd leek er lange tijd één zekerheidje en dat was dat hekkensluiter ADO Den Haag zou degraderen, maar de nummer achttien heeft ineens de geest gekregen. Dankzij de tweede opeenvolgende zege – op bezoek bij PEC Zwolle werd het 0-1 – heeft ADO ineens weer perspectief om zestiende en misschien zelfs nog vijftiende te worden. Een belangrijke rol in de niet meer verwachte wederopstanding van ADO is weggelegd voor routinier Gianni Zuiverloon, die centraal achterin een baken van rust is en de organisatie goed neerzet.