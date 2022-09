LIVE Feyenoord op rozen, AZ nog gelijk

De basisopstelling van Feyenoord voor de thuiswedstrijd tegen Sturm Graz in de Europa League kent geen verrassingen. Trainer Arne Slot kiest voor dezelfde elf basisspelers als afgelopen zondag, toen de Rotterdammers in de Eredivisie met 3-0 wonnen van Sparta.

De Zweedse aanvaller Patrik Walemark, die voor het eerst is geselecteerd voor het Zweedse elftal, moet opnieuw genoegen nemen met een rol als reserve. Oussama Idrissi krijgt links voorin de voorkeur, terwijl Alireza Jahanbakhsh als rechtsbuiten start. Javairô Dilrosun, normaal gesproken aanvaller, voetbalt vanaf het middenveld.

Middenvelder Sebastian Szymanski ontbreekt met een blessure.

Feyenoord begon de groepsfase vorige week met een nederlaag bij Lazio (4-2). Sturm Graz versloeg FC Midtjylland met 1-0.

AZ-FC Vaduz

AZ ontvangt in de Conference League FC Vaduz uit Liechtenstein. Het team van Pascal Jansen begon vorige week aan de groepsfase met een zege bij Dnipro-1.

Yusuf Barasi heeft donderdagavond in het groepsduel uit de Conference League met FC Vaduz voor het eerst een basisplaats bij AZ. De 19-jarige Turkse Nederlander, die vanaf zijn veertiende de jeugdopleiding van de Alkmaarders doorliep, is de spits. Hij wordt terzijde gestaan door de Deen Jens Odgaard en Myron van Brederode. In de verdediging keert Bruno Martins Indi terug na een blessureperiode.

Barasi kwam dit seizoen in de Eredivisie tot zes invalbeurten. Ook in de voorronden van de Conference League viel hij enkele keren in.

Het middenveld bij de Alkmaarders wordt donderdag gevormd door Jordy Clasie, Dani de Wit en Tijjani Reijnders. Voor doelman Hobie Verhulst staan de verdedigers Mees de Wit, Martins Indi, Sam Beukema en Yukinari Sugawara.

AZ won vorige week het eerste groepsduel met 1-0 van het Oekraïense Dnipro-1. Vaduz, dat uitkomt op het tweede niveau in Zwitserland, speelde met 0-0 gelijk tegen het Cypriotische Apollon Limassol.

Vanwege een straf van de Europese voetbalbond UEFA na ongeregeldheden moet AZ enkele vakken in het stadion leeg houden.