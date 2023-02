Premium Het beste van De Telegraaf

Katwijk wacht ’Hel van Spakenburg’: ’Hier ben ik voor op voetbal gegaan’

Katwijk-routinier Robbert Susan wacht met zijn ploeg een heet avondje bij Spakenburg. Ⓒ PRO SHOTS

Waarom de Hel van Spakenburg? Omdat er geen enkele supporter uit Katwijk aanwezig mag zijn door eerdere ongeregeldheden tussen supporters van beide clubs. Dat geeft direct extra lading aan een op voorhand historisch bekerduel tussen de clubs uit de Tweede Divisie. „En volgens mij is er niet echt alles aan gedaan om het toch een voetbalfeest voor iederéén te maken”, zegt Katwijk-goalie Jean-Paul vanLeeuwen . „Zij zetten natuurlijk gewoon in op zoveel mogelijk thuissupporters en commotie richting ons, maar dat vind ik heerlijk, hoor. Al is het onwijs zonde.”