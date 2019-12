Verstappen in de prijzen

Wereldwijd stemden fans massaal op de inhaalmanoeuvre van Verstappen langs Charles Leclerc tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone. De Limburger maakte sowieso al zijn opwachting op het gala in de Franse hoofdstad vanwege zijn derde plaats in de strijd om het Formule 1-wereldkampioenschap.

Verstappen won de FIA Action of the Year-prijs al drie keer eerder: in 2014 (nog als Formule 3-coureur), 2015 en 2016. De in mei overleden Niki Lauda werd door journalisten verkozen tot Persoonlijkheid van het Jaar.