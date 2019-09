US Open: primeur voor Zverev

Zverev won vorig jaar de ATP Finals, het eindejaarstoernooi. Op de grandslamtoernooien presteert de nummer 6 van de wereld al jaren ondermaats. Op Wimbledon verloor hij in de eerste ronde en hij kwam nog nergens voorbij de kwartfinales. In New York was het bereiken van de derde ronde vorig jaar tot nu toe zijn beste resultaat. In de vierde ronde treft Zverev de winnaar van de partij tussen de Argentijn Diego Schwartzman en de Amerikaan Tennys Sandgren.

Naomi Osaka Ⓒ BSR Agency

Osaka eenvoudig langs tienersensatie Gauff

Bij de vrouwen mag Naomi Osaka zich opmaken voor de achtste finales. In de derde ronde was de Japanse titelhoudster veel sterker dan de Amerikaanse tiener Cori Gauff. Osaka zegevierde in het Arthur Ashe Stadium na ruim een uur spelen en in twee sets: 6-3 6-0.

De nummer 1 van de wereld versloeg eerder dit toernooi de Poolse Magda Linette en de Russische Anna Blinkova. In de achtste finale treft Osaka de Zwitserse tennisster Belinda Bencic. De 15-jarige Gauff mocht met een wildcard meedoen aan de US Open. De Amerikaanse tienersensatie baarde dit jaar opzien door op Wimbledon, als qualifier, de vierde ronde te halen.