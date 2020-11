Het mysterie van Willem II

Teleurstelling bij Sebastian Holmen (l.) en Derrick Kohn na de nederlaag van Willem II tegen Vitesse. Ⓒ FOTO BSR Agency

AMSTERDAM - Willem II is momenteel het grote mysterie van de Eredivisie. De Tilburgers lieten vorig seizoen fris en verzorgd voetbal zien, wat resulteerde in een vijfde plaats en een terugkeer op het Europese podium na vijftien jaar. Met nagenoeg dezelfde spelers loopt het dit seizoen voor geen meter. Na acht wedstrijden staat Willem II maar één puntje boven de rode streep. „Zoals we vorig jaar intern ook niet de polonaise liepen, zo zijn we nu niet in paniek”, aldus technisch directeur Joris Mathijsen.