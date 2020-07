Bayern München denkt Boateng en Martinez kwijt te raken

„Beiden zijn in de dertig en hebben een leeftijd dat je goed gaat nadenken over je toekomst”, zegt bestuursvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge van Bayern. „Willen ze tot het einde van hun contract bij Bayern blijven of willen ze ergens anders heen? We moeten dat afwachten.”

De 31-jarige Boateng speelt sinds 2011 bij Bayern, de even oude Martinez kwam een jaar later naar München. Ze vierden al acht landstitels met de grootmacht uit Beieren.

De rol van Boateng leek vorig jaar uitgespeeld, maar bij afwezigheid van de langdurig geblesseerde verdedigers Niklas Süle en Lucas Hernández was hij dit seizoen toch een vaste waarde. De Spanjaard Martinez moest het met aanzienlijk minder speeltijd doen. Süle en Hernández zijn inmiddels weer fit.

De Spaanse middenvelder Thiago heeft de leiding van Bayern München laten weten dat hij wil vertrekken. De 29-jarige middenvelder, wiens contract volgend jaar afloopt, verhuist mogelijk naar de Engelse kampioen Liverpool. Technisch directeur Hasan Salihamidzic voert wel gesprekken met David Alaba over contractverlenging. De 28-jarige Oostenrijkse international ligt ook nog maar een jaar vast in München.

Salihamidzic presenteerde deze week de grote zomeraankoop Leroy Sané. De komst van de aanvaller leidt mogelijk tot het vertrek van Kingsley Coman, die in de belangstelling staat van Manchester United.