Sport Kort: Terugkeer James eindigt in tranen

James geblesseerd bij terugkeer in Madrid

17.22 uur: De Colombiaanse spelmaker James Rodriguez heeft weinig plezier beleefd aan zijn terugkeer in de hoofdmacht van Real Madrid. De Colombiaan mocht zaterdag starten in de competitiewedstrijd tegen Real Valladolid (1-1), maar hij viel na amper een uur spelen geblesseerd uit. Medisch onderzoek bracht een spierscheuring aan het licht.

Real Madrid betaalde AS Monaco in 2014 zo’n 80 miljoen euro om James over te nemen. De Colombiaan was kort daarvoor topscorer geworden op het WK in Brazilië. Hij maakte volgens de fans ook het mooiste doelpunt van dat toernooi, een fraaie volley in de achtste finales tegen Uruguay.

Na drie jaar in Madrid verhuisde de aanvallende middenvelder op huurbasis naar Bayern München, waarvoor hij de afgelopen twee seizoenen speelde. Door de nodige blessures stond de Colombiaan wel vaak aan de kant. James is nu terug bij De Koninklijke, maar een fysiek probleem houdt hem de komende weken weer aan de kant.

Max Clark juicht na een treffer. Ⓒ BSR Agency

Voetbal: Vitesse enkele weken zonder Clark

16.42 uur: Vitesse moet het enkele weken doen zonder Max Clark. De Engelse linksback moest zaterdag in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo (1-1) kort voor tijd het veld verlaten met een blessure aan het hoofd, na een botsing met een tegenstander. Clark hield daar naar verluidt een gebroken kaak aan over.

De 23-jarige Engelsman ging voor behandeling naar het ziekenhuis. Hij heeft volgens de medische staf van Vitesse enkele weken nodig om te herstellen. Clark is de vaste linksback in het elftal van trainer Leonid Sloetski. Met acht punten uit vier wedstrijden staan de Arnhemmers momenteel op de tweede plek in de eredivisie, achter Willem II (negen punten).

Diego Perotti Ⓒ Hollandse Hoogte

Voetbal: AS Roma twee maanden zonder Perotti

16.10 uur: AS Roma moet het zo'n twee maanden stellen zonder Diego Perotti. De Argentijnse aanvaller heeft tijdens de training een dijbeenblessure opgelopen. Perotti ontbrak daardoor zondag al in de selectie van trainer Paulo Fonseca voor de eerste competitiewedstrijd, tegen Genoa (3-3).

De Argentijnse international speelt sinds 2015 voor Roma. Afgelopen seizoen kwam Perotti door de nodige blessures slechts tot dertien optredens in de Serie A. Hij wist daarin vijf doelpunten te maken. De aanvaller heeft volgens de medische staf van Roma nu zes tot acht weken nodig om te herstellen van zijn nieuwe blessure. Perotti mist onder meer de Romeinse derby van zondag tegen stadgenoot Lazio.

Voetbal: Einde Bolton Wanderers nabij

13.11 uur: Bolton Wanderers is bijna failliet. De club, afgezakt naar het derde niveau in Engeland, houdt op te bestaan als er voor dinsdag 17.00 uur geen koper is gevonden.

Bolton Wanderers kampt al langer met financiële problemen. De club startte daardoor met twaalf strafpunten aan de competitie van de League One. Afgelopen weekeinde leek een redding dichtbij. Maar een mogelijke overname ketste toch weer af.

Bolton, opgericht in 1874, degradeerde in 2012 voor het laatst uit de Premier League en won viermaal de FA Cup. Bij de club werken zo'n 150 mensen.

Robin Haase in actie in Hamburg. Ⓒ BSR Agency

Tennis: Haase stijgt elf plekken

08.09 uur: Robin Haase heeft zijn vrije val op de wereldranglijst weten te breken. Hij is afgelopen week van de 154 naar de 143e positie van de mondiale tennisladder geklommen.

Haase overleefde de eerste en tweede ronde van het toernooi in het Amerikaanse Winston-Salem. In de derde ronde moest hij zijn meerdere erkennen in de Australiër John Millman.

Haase duikelde eerder deze maand uit de top honderd van de wereldranglijst. Hij stuit dinsdag in de eerste ronde van de US Open op de Argentijn Diego Schwartzman.

Jonathan Schoop laat zich zien. Ⓒ AFP

Schoop blinkt uit

08.05 uur: Honkballer Jonathan Schoop heeft met twee punten bijgedragen aan de zege van zijn Minnesota Twins op Detroit Tigers (7-4). De speler van het Nederlands team sloeg een homerun in de zesde inning.

Didi Gregorius was minder gelukkig tijdens een duel van zijn New York Yankees met Los Angeles Dodgers (5-1). Hij raakte geblesseerd aan een schouder en kon de wedstrijd niet afmaken. De geboren Amsterdammer speelde zaterdag nog een hoofdrol tijdens de eerste zege in drie dagen op de Dodgers (10-2). Hij sloeg twee homeruns en droeg bij aan vijf punten.

Milos Raonic Ⓒ AFP

Geen Raonic in New York

07.40 uur: Tennisser Milos Raonic heeft zich afgemeld voor de US Open. De Canadees heeft te veel last van een spierblessure, die hij eerder deze maand tijdens het toernooi van Montreal opliep.

Raonic, 22e op de wereldranglijst, zou maandag in de eerste ronde tegen Nicolas Jarry spelen. Zijn plaats wordt nu ingenomen door de Pool Kamil Majchrzak.

Raonic speelde dit jaar wegens verschillende blessures slechts elf toernooien. Hij miste drie van de laatste zeven grandslams.

Rory McIlroy in opperste concentratie. Ⓒ EPA

McIlroy slaat toe

05.00 uur: Golfer Rory McIlroy heeft in Atlanta het Tour Championship op zijn naam geschreven. Met de eindzege van de FedEx Cup die het slotstuk vormt van de PGA Tour, pakte hij bovendien de grootste geldprijs in de sport van 15 miljoen dollar, omgerekend zo'n 13,4 miljoen euro.

De Noord-Ierse golfer sloot de Tour Championship in de VS af met een ronde 66, vier onder par en kwam op 18 slagen onder par. Daarmee bleef hij de Amerikaan Xander Schauffele vier slagen voor. Justin Thomas en Brooks Koepka eindigden op 13 slagen onder par.