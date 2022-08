Nederlanders Atalanta houden AC Milan in bedwang

De thuisclub nam na bijna een half uur de leiding, dankzij een doelpunt van Ruslan Malinovskiy. Halverwege de tweede helft maakte Ismaël Bennacer gelijk.

Atalanta speelde de wedstrijd met drie Nederlanders, Marten de Roon, Hans Hateboer en Teun Koopmeiners. Milan en Atalanta hebben nu 4 punten, 2 punten minder dan de koplopers Napoli en Inter.

Fiorentina

In aanloop naar de wedstrijd tegen FC Twente in de play-offs van de Conference League heeft Fiorentina in de Italiaanse Serie A gelijkgespeeld. Bij Empoli bleef het 0-0, hoewel Fiorentina vanaf de 66e minuut met een man meer speelde na de rode kaart voor Sebastiano Luperto van Empoli.

Lammers

Voormalig PSV'er Sam Lammers stond in de basis bij Empoli. Fiorentina heeft na twee duels in de hoogste competitie van Italië nu 4 punten.

Heenduel

FC Twente verloor in Italië het eerste duel met Fiorentina, 2-1. De return is donderdag in Enschede. Om zich goed op de ontmoeting te kunnen voorbereiden speelde de formatie van trainer Ron Jans dit weekeinde niet in de Eredivisie.