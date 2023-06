Hockeysters Oranje vermorzelen Pro League-koploper Australië bij debuut Jochems

Yibbi Janssen maakte drie van de zeven treffers. Het was de derde hattrick van de sleepspecialiste van SCHC in dienst van het Nederlands elftal. Eerder haalde de dochter van voormalig Oranje-doelman Ronald Jansen dit huzarenstukje uit tegen Ierland en de VS.

Frédérique Matla (Den Bosch) en Pien Dicke (SCHC) waren met twee doelpunten eveneens op schot tegen de ‘Aussies’. Ambrosia Malone nam de productie van de gasten voor haar rekening.

Debuut Jochems

Bondscoach Van Ass bracht met Marleen Jochems een debutante binnen de lijnen. Haar eerste optreden in Oranje was een bekroning voor een prachtig seizoen voor de ‘mid-mid’ van Hurley, de Amsterdamse club die dit seizoen debuteerde in de play-offs van de Hoofdklasse. Ook een andere Hurley-speelster, Marente Barentsen, brak dit seizoen door in de nationale selectie.

Marleen Jochems.

Jochems veroverde anderhalf jaar geleden met Jong Oranje in het Zuid-Afrikaanse Potchefstroom de wereldtitel. Ze zegt te genieten van een speelster als Xan de Waard, misschien wel de beste spelmaker van de wereld. In Eindhoven stond ze samen met De Waard binnen de lijnen.

Push uit Breda

Jochems kwam in de zomer van 2018 over van Push, één van de betere opleidingsclubs van het land. Coryfeeën als Bram Lomans, Matthijs Brouwer, Floris Wortelboer, Joep de Mol, Cécile Vinke en Malou Pheninckx doorliepen in Breda de jeugdopleiding.

Na haar overgang van Push naar Hurley in de zomer van 2018 liep Jochems in 2020 een zware blessure op. Tijdens een training scheurde de nu 23-jarige Brabantse de buitenste band van haar linkerknie. De speelster van Jong Oranje-speelster kon een streek zetten door het WK Onder 21.

Boost

De coronapandemie bracht toevalligerwijs uitkomst. Het toernooi werd uitgesteld, waardoor Jochems alsnog werd meegenomen door coach Dave Smolenaars. Daar in Zuid-Afrika kreeg de hockeycarrière een aardige boost. Jochems was één van de sterkhouders van de ploeg die na ene 3-1 overwinning op Duitsland de wereldtitel veroverde.

Het geheim van Jochems is volgens de speelster zelf vooral hard werken. Daarmee doet de speelster die vrij allround is zichzelf schromelijk tekort. De komende weken krijgt ze de kans om zich in de EK-selectie van Van Ass te spelen. In augustus ligt er in Mönchengladbach een olympisch ticket klaar voor de winnaar.