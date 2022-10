Yehualaw wint marathon Londen ondanks val, Kipruto snelste bij de mannen

Yehualaw won zo ook haar tweede wedstrijd over 42,195 kilometer. In april zegevierde ze al in Hamburg in 2.17.23. In Londen liep ze vrijwel precies dezelfde tijd. De Ethiopische kwam op The Mall, vlak bij Buckingham Palace, solo over de finish in 2.17.26. De Keniaanse favoriete Joyciline Jepkosgei, vorig jaar winnares in Londen, werd tweede op 41 seconden. Eerder dit jaar liep Yehualaw in Spanje al een wereldrecord op de 10 kilometer op de weg (29.14).

Bij de mannen zegevierde Amos Kipruto. De 30-jarige Keniaan, eerder dit jaar tweede achter zijn landgenoot Eliud Kipchoge op de marathon van Tokio, liep de laatste kilometers alleen op kop. Kipruto klokte 2.04.39. Vorige week scherpte Kipchoge in Berlijn zijn wereldrecord op de klassieker over 42,195 kilometer aan tot 2.01.09.

De Belg Bashir Abdi eindigde in Londen als derde in 2.05.19, nog achter Leul Gebresilase uit Ethiopië (2.05.12). Abdi pakte vorig jaar brons op de olympische marathon in Sapporo, vlak achter zijn Nederlandse vriend en trainingsgenoot Abdi Nageeye.

Start door vrouwen van Wiegman

De Engelse voetbalsters Leah Williamson, Jill Scott en Ellen White verrichtten de start bij de marathon van zowel de vrouwen als de mannen. Zij wonnen afgelopen zomer met Engeland het EK in eigen land. Voor de start werd het Britse volkslied gespeeld en waren op de grote schermen afbeeldingen te zien van de onlangs overleden koningin Elizabeth.

De Brit Mo Farah, viervoudig olympisch kampioen, moest zich afgelopen week vanwege heupklachten afmelden voor de marathon van Londen. Farah (39) wilde in eigen land zijn rentree maken op de hardloopklassieker.