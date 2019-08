Feyenoord presenteert Portugese verdediger Ié

De verdediger kwam één keer in actie voor de Catalaanse hoofdmacht, in een bekerwedstrijd. Via Belenenses, Lille en Nantes belandde Ié deze zomer bij Trabzonspor. De Turkse club verhuurt hem nu direct voor een jaar aan Feyenoord.

„Met Edgar halen we een sterke, snelle verdediger in huis die zowel centraal achterin als rechtsback kan spelen”, zegt technisch directeur Sjaak Troost. De Portugees, die het rugnummer 32 krijgt dat de afgelopen jaren werd gedragen door Robin van Persie, kan zondag al debuteren tegen FC Utrecht. Hij is na Rick Karsdorp en George Johnston de derde defensieve aanwinst voor Feyenoord, dat deze zomer ook Nick Marsman, Leroy Fer, Luciano Narsingh en Liam Kelly binnenhaalde.