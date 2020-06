Sport kort: Röseler verruilt VVV voor Duitsland

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Verdediger Röseler verruilt VVV voor Sandhausen

12:30 uur: Nils Röseler verlaat VVV-Venlo voor een Duitse club. De 28-jarige verdediger gaat in zijn geboorteland voetballen bij SV Sandhausen, dat uitkomt in de tweede Bundesliga. Röseler stapt transfervrij over en ondertekende een contract voor twee seizoenen. Sinds 2016 was hij in dienst bij VVV, waarvoor hij ook al in het seizoen 2012-2013 uitkwam.

In Nederland speelde Röseler eerder voor FC Twente, in Duitsland voor Chemnitzer FC.

Voetbal: Venezia uit Serie B stelt wedstrijd uit na positieve test

Voetbalclub Venezia uit de Italiaanse Serie B heeft de hervatting van de competitie moeten uitstellen nadat één van de spelers positief had getest op de ziekte Covid-19, veroorzaakt door het nieuwe coronavirus. De complete selectie is in afzondering gegaan, in afwachting van een nieuwe testronde.

Het seizoen in de Serie B wordt woensdag hervat. Venezia zou zaterdag spelen. "We wachten nu nieuwe tests en instructies van de autoriteiten af", zo liet de club weten.

In het Italiaanse voetbal is inmiddels al weer afgetrapt in het nationale bekertoernooi.

Voetbal: Australische voetbalcompetitie herstart op 16 juli

07:29 uur: De A-League, de hoogste Australische voetbalcompetitie, wordt op 16 juli hervat, na vier maanden stil te hebben gelegen vanwege het coronavirus. Dat maakte de Australische voetbalbond FFA dinsdag bekend. Op 31 augustus moeten de zes nog te spelen competitierondes en playoffs zijn afgerond.

De eerste wedstrijd zal op 16 juli plaatsvinden tussen stadsgenoten Melbourne Victory en Western United. Koploper Sydney FC neemt het een dag later op tegen Wellington Phoenix.

De data voor de andere wedstrijden moeten nog uitgewerkt worden aan de hand van de coronamaatregelen die van kracht zijn in het land, liet de FFA in een verklaring weten. In verschillende Australische deelstaten zijn nog reisbeperkingen van kracht.