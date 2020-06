Sport Kort: Steun overheid aan Thialf goedgekeurd

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Fernando Santos tot en met EK 2024 bondscoach Portugal

19.48 uur: Fernando Santos blijft tot en met het EK voetbal van 2024 aan als bondscoach van Portugal. Dat heeft Portugese bond FPF dinsdag bekendgemaakt. Het contract van de 65-jarige coach liep tot en met het EK van 2020, dat door het coronavirus met een jaar is uitgesteld.

„Het is een voorrecht voor mij en mijn coachingsstaf om dit project voort te zetten”, zei Santos, die met Portugal Europees kampioen werd in 2016. Hij trad na het WK van 2014 in dienst.

De contractverlenging houdt in dat Santos mogelijk nog drie eindtoernooien meemaakt: het EK van 2021 in diverse Europese steden, het WK van 2022 in Qatar en het EK van 2024 in Duitsland.

Voordat Santos in dienst trad bij de Portugese bond was hij bondscoach van Griekenland. Ook werkte hij bij diverse topclubs, zoals Sporting, Benfica en Porto.

Handbal: Oranje-mannen tegen Slovenië, Polen en Turkije

18.35 uur: De Nederlandse handballers spelen in het kwalificatietoernooi voor het EK in 2022 tegen Slovenië, Polen en Turkije. De vier landen zijn bij de loting in poule 5 ingedeeld. De EK-kwalificatiewedstrijden starten in de eerste week van november en eindigen op 2 mei 2021.

Nederland speelt tegen elk groepsland een keer uit en thuis. Aan het einde van de kwalificatie plaatsen de nummers 1 en 2 en de vier beste nummers 3 uit de acht poules zich voor het EK 2022, dat in Hongarije en Slowakije wordt afgewerkt (13 - 30 januari 2022).

Oranje verzekerde zich in juni 2019 voor het eerst in de geschiedenis van deelname aan het Europees kampioenschap. Nederland speelde destijds in de EK-kwalificatie eveneens tegen Slovenië, dat twee keer met klein verschil zegevierde.

Bij het EK in Noorwegen eindigde Nederland op de zeventiende plaats. Slovenië werd vierde. Polen moest op dat EK genoegen nemen met de 22e plek. Turkije deed nog nooit mee aan een Europees kampioenschap.

Schaatsen: Europese Commissie keurt overheidssteun aan Thialf goed

18.28 uur: De Europese Commissie heeft goedkeuring verleend aan een overheidslening van 2 miljoen euro voor het noodlijdende ijsstadion Thialf in Heerenveen. Volgens de commissie voldoet de financiële steun aan de geldende voorwaarden voor ondernemingen die in moeilijkheden verkeren.

Zo is er sprake van een maatschappelijk belang, aangezien de faciliteiten die Thialf biedt elders in de regio niet voorradig zijn. Ook is een beperkte tijdsduur aan de noodlening verbonden, hetgeen eveneens een eis is voor staatssteun. Eind van dit jaar loopt de overeenkomst af.

Voor Thialf is een reddingskrediet opgesteld van bijna 3 miljoen euro. De provincie Friesland stelt 2 miljoen beschikbaar en de gemeente 991.000 euro. Dankzij de financiële steun kan Thialf blijven doordraaien en een noodzakelijke herstructurering in gang zetten. De herstelperiode zal tot na de zomer van 2022 voortduren.

Provinciale Staten vergaderen woensdag over het plan.

Wielersport: NK tijdrijden op woensdag 7 oktober

17.48 uur: Het Nederlands kampioenschap tijdrijden in Emmen wordt dit jaar op woensdag 7 oktober verreden. Oorspronkelijk zou het NK in juni plaatsvinden, maar het werd uitgesteld vanwege het coronavirus. Er werd de afgelopen weken door de organisatie, de gemeente en wielerbond KNWU gezocht naar een geschikte datum na 1 september.

Vorig jaar ging de nationale titel bij de vrouwen naar Annemiek van Vleuten. Jos van Emden was de snelste bij de mannen.

Organisator Jansen Event Sportmanagement kwam begin juni met de KNWU overeen dat het ook de komende drie jaar de nationale titelstrijd mag organiseren.

Biljarten: Raymond Ceulemans neemt gas terug

17.39 uur: De levende biljartlegende, Raymond Ceulemans, heeft besloten om geen competitiewedstrijden met het familieteam ’Ceulemans’ te spelen. De 82-jarige grootmeester in het driebanden blijft wel als reservespeler voor het team dat meer dan 10 jaar onder de naam Mister 100 in de hoogste Belgische divisie uitkomt.

Raymond Ceulemans, die wel eens gezegd heeft beter de weg in Nederland dan in zijn eigen land te kennen, domineerde het mondiale driebanden van 1963 tot 1983. In deze periode wist hij vrijwel onafgebroken de wereldtitel in het driebanden te winnen. Hij liet in een reactie weten dat het tijd wordt om het wat rustiger aan te gaan doen. „Ik hoop in juli 83 jaar te worden en dan is het toch wel mooi genoeg geweest”, zegt hij lachend.

In Luxemburg-stad wist hij in 2001 zijn 21e en laatste wereldtitel driebanden te winnen door in de finale de Italiaan Marco Zanetti te verslaan. Ook in andere biljartdiscipline wist hij internationale en nationale titel te veroveren.

De Belgische topbiljarter wist in zijn loopbaan 144 nationale en internationale titels in de wacht te slepen. Het team van Mister 100 gaat nu verder met de Kurt -, Peter - en Bart Ceulemans en de Nederlander Jerry Hermans.

Voetbal: PEC beloont Bajselmani met eerste profcontract

17.04 uur: PEC Zwolle heeft Destan Bajselmani beloond met een tweejarig contract. De 21-jarige verdediger maakte afgelopen seizoen zijn debuut in het eerste elftal, maar hij was nog niet in het bezit van een profcontract.

„Vorig seizoen mocht ik voor het eerst spelen voor PEC Zwolle en dat voelde als een droom die uitkwam. Dat ik nu zelfs mijn allereerste contract mag tekenen, voelt misschien nog wel bijzonderder”, aldus Balselmani. „Ik ben ontzettend blij met de kans die mij geboden wordt en kan niet wachten om aan het nieuwe seizoen te beginnen.”

Bajselmani, die in de jeugd ook voor FC Twente speelde, debuteerde in oktober van vorig jaar in het uitduel met sc Heerenveen. Hij verving toen de geblesseerde Gustavo Hamer.

Voetbal: Willem II verhuurt doelman Woud aan Almere City FC

17.02 uur: Willem II verhuurt doelman Michael Woud komend seizoen aan Almere City FC. De 21-jarige keeper wil bij de eerstedivisieclub meer wedstrijdervaring opdoen. Hij kwam in juli 2018 naar Willem II en verdedigde sindsdien in vijf eredivisiewedstrijden het Tilburgse doel.

„Het is goed voor mijn ontwikkeling om bij Almere City FC aan speelminuten te komen”, liet Woud weten. „Die ervaring heb ik nodig om te kunnen groeien. Ik heb er zin in om in Almere te laten zien wat ik kan.”

Wielersport: Boels-Dolmans ook langer door met D’hoore en Majerus

16.48 uur: De Belgische wielrenster Jolien D’hoore en de Luxemburgse Christine Majerus hebben hun contract bij wielerploeg Boels-Dolmans verlengd. D’hoore (30) tekende voor één jaar bij, Majerus (33) voor twee jaar.

D’hoore is vooral succesvol als baanwielrenster. Ze veroverde onder meer olympisch brons bij Rio 2016 op het omnium. De Belgische wil zich komend jaar richting de (uitgestelde) Zomerspelen van Tokio vooral gaan richten op de koppelkoers (madison). Majerus, tienvoudig nationaal kampioene op de weg, blijft de komende jaren ook actief in het veldrijden.

Eerder verlengden al olympisch kampioene Anna van der Breggen, Europees kampioene Amy Pieters, voormalig wereldkampioene Chantal Blaak en het Nederlandse talent Lonneke Uneken hun contract bij Boels-Dolmans, dat vanaf 2021 verder gaat onder de naam van de nieuwe hoofdsponsor SD Worx.

Voetbal: Duitse internationals maken fitte indruk op Löw

13.14 uur: De Duitse internationals die de laatste weken weer in de Bundesliga uitkomen, maken een bijzonder fitte indruk. Dat zegt bondscoach Joachim Löw. „Dat verheugt mij bijzonder”, zegt de voetbaltrainer. „Aan alles zie je dat ze scherp zijn en heel graag weer willen spelen. Het straalt er gewoon van af.”

Als eerste van de grote Europese competities ging de Bundesliga enkele weken geleden weer van start, na de gedwongen stop vanwege de coronacrisis. Voor de spelers was het in de weken daarvoor lastig geweest zich goed voor te bereiden op de hernieuwde fysieke inspanningen.

Eigenlijk zou Löw met zijn elftal deze week op het EK tegen Frankrijk spelen, maar dat gaat vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus niet door. „Het spijt me natuurlijk enorm dat dit niet kan doorgaan. Het zou een ontmoeting zijn geweest tussen twee teams van wereldklasse. Helaas is het nu even niet anders en daar heb ik alle begrip voor. De gezondheidssituatie laat het niet toe. Als het straks wel weer kan, realiseren we ons pas hoe mooi het altijd is geweest.”

Hockey: Amsterdam haalt jeugdinternationals

13.10 uur: Santi Freixa heeft zijn selectie voor het komend seizoen rond. De Catalaanse hockeycoach van de mannen van Amsterdam verwelkomt twee nieuwe spelers: Valentijn Charbon en Luke Dommershuijzen.

Charbon is net als Daan Dekker, die eerder zijn komst naar het Wagener Stadion aankondigde, afkomstig van Almere. De 19-jarige spits, speler van Jong Oranje, maakte afgelopen jaargang naam met een doelpunt (tegen Tilburg) dat werd uitgeroepen tot de mooiste treffer van het afgelopen en ingekorte seizoen.

Dommershuijzen (18) maakt de overstap van HC Ede. De jeugdinternational won het afgelopen jaar met Nederland O18 het Zeslandentoernooi in Parijs.

Verder maakte Amsterdam het afscheid bekend van assistent-coach Jan-Jorn van ’t Land, die de topclub vanwege drukke werkzaamheden gaat verlaten. De oud-international wordt opgevolgd door de Engelsman Simon Organ. De Brit, die in het verleden coach was van Hurley en Klein Zwitserland, komt over van Wimbledon.

Met de mededeling dat ’de selectie rond is’, heeft het er alle schijn van dat Amsterdam een pas op de plaats maakt op de transfermarkt. Waar de oudste club van het land in het verleden veel wereldsterren tot een Amsterdams avontuur wist te verleiden, daar is een toptransfer vooralsnog uitgebleven.

Motorsport: Schrappen TT kost circuit Assen miljoenen

13.03 uur: Het niet doorgaan van de TT van Assen dit jaar kost het circuit 3,5 miljoen euro. De stichting die het Drentse circuit uitbaat, kan het verlies dragen, zegt voorzitter Arjan Bos.

„We hebben de afgelopen jaren een goede buffer opgebouwd. We zijn zuinig met de centjes omgegaan en de continuïteit van de TT komt ook niet in gevaar, maar de pijn voelen we. De TT bedraagt wel de helft van onze omzet.”

De 90e editie van het motorsportevenement in Drenthe stond voor dit jaar gepland van 26 tot en met 28 juni. Door de coronacrisis, waarbij in Nederland tot 1 september vergunningsplichtige publieksevenementen verboden zijn, is het festijn met een jaar uitgesteld.

Het circuit had juist voor de komende editie voor 3 miljoen euro geïnvesteerd. „Dat geld was al uitgegeven voor de corona-uitbraak, dus dat kwam nog eens bovenop de domper dat we de TT dit jaar niet kunnen houden. Er ligt een nieuwe asfaltlaag, er zijn meer parkeerplaatsen aangelegd en we hebben digitale vlagpanelen aangeschaft. Het circuit heeft er nog nooit zo mooi bijgelegen, het lijkt wel een plaatje uit een computerspel”, zegt directeur Peter Oosterbaan.

Voetbal: Verdediger Röseler verruilt VVV voor Sandhausen

12:30 uur: Nils Röseler verlaat VVV-Venlo voor een Duitse club. De 28-jarige verdediger gaat in zijn geboorteland voetballen bij SV Sandhausen, dat uitkomt in de tweede Bundesliga. Röseler stapt transfervrij over en ondertekende een contract voor twee seizoenen. Sinds 2016 was hij in dienst bij VVV, waarvoor hij ook al in het seizoen 2012-2013 uitkwam.

In Nederland speelde Röseler eerder voor FC Twente, in Duitsland voor Chemnitzer FC.

Voetbal: Venezia uit Serie B stelt wedstrijd uit na positieve test

Voetbalclub Venezia uit de Italiaanse Serie B heeft de hervatting van de competitie moeten uitstellen nadat één van de spelers positief had getest op de ziekte Covid-19, veroorzaakt door het nieuwe coronavirus. De complete selectie is in afzondering gegaan, in afwachting van een nieuwe testronde.

Het seizoen in de Serie B wordt woensdag hervat. Venezia zou zaterdag spelen. „We wachten nu nieuwe tests en instructies van de autoriteiten af”, zo liet de club weten.

In het Italiaanse voetbal is inmiddels al weer afgetrapt in het nationale bekertoernooi.

Voetbal: Australische voetbalcompetitie herstart op 16 juli

07:29 uur: De A-League, de hoogste Australische voetbalcompetitie, wordt op 16 juli hervat, na vier maanden stil te hebben gelegen vanwege het coronavirus. Dat maakte de Australische voetbalbond FFA dinsdag bekend. Op 31 augustus moeten de zes nog te spelen competitierondes en playoffs zijn afgerond.

De eerste wedstrijd zal op 16 juli plaatsvinden tussen stadsgenoten Melbourne Victory en Western United. Koploper Sydney FC neemt het een dag later op tegen Wellington Phoenix.

De data voor de andere wedstrijden moeten nog uitgewerkt worden aan de hand van de coronamaatregelen die van kracht zijn in het land, liet de FFA in een verklaring weten. In verschillende Australische deelstaten zijn nog reisbeperkingen van kracht.