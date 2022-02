Premium Het beste van De Telegraaf

’Het kan altijd harder, beter en grootser’ Sven Kramer: ’Ik had in beginjaren wel zuiniger op mijn lichaam kunnen zijn’

Wat ze in Peking ook presteren, Sven Kramer en Ireen Wüst gaan de geschiedenisboeken in als twee iconische schaatsers. Maar nemen de ras-winnaars én Telesport-columnisten zelf ook genoegen met minder dan goud? Vandaag gaat in de National Speed Skating Oval hun vijfde en laatste Winterspelen van start, waarbij ze nog één keer alles op alles zetten om de Nederlandse sportliefhebbers (thuis) op de banken te krijgen. In de aanloop naar hun olympische slotstuk krijgen de 35-jarige koning en koningin zeven stellingen voorgelegd. Vandaag, deel 2: viervoudig olympisch kampioen Kramer, die zondag op de 5000 meter voor het eerst in actie komt.