Vivianne Miedema na quattrick: ’Deze bal wil ik wel’

De bal zal ongetwijfeld rondgaan in de bus, inclusief een stift. „Precies. Straks nog even de handtekeningen van alle meiden erop en dan gaat die thuis in de kast.”

Al met al was het voor alle Oranje-speelsters en Miedema in het bijzonder een historische avond: „Volgens mij heb ik in het Nederlands elftal nog nooit vier goals gemaakt. En het was mijn eerste wedstrijd ooit op de Spelen. Dan kan ik wel gaan roepen dat we er nooit drie tegen hadden mogen krijgen. Maar ja, we mogen ook wel een beetje trots zijn op onszelf.”

Met een beetje mazzel had de goalgetter van Arsenal wel een half dozijn goals kunnen maken, maar de schutterende keepster Hazel Nali schudde óók nog een paar wereldsaves uit de hoge hoed. Miedema, met een gevoel voor understatement: „Ja, ze was nogal onvoorspelbaar hè.”

Onvoorspelbaar

„Bij de 1-0 ging ze natuurlijk vreselijk in de fout in, maar ze herstelde zich daarna weer knap. Overigens was niet alleen die keepster vreselijk onvoorspelbaar, ze waren allemaal een beetje onvoorspelbaar. Maar oké, uiteindelijk ben ik blij dat we fit uit de strijd zijn. We gaan ons nu focussen op Brazilië zaterdag.”

Miedema had de verrassende uitslagen, waaronder de 3-0 nederlaag van titelfavoriet Amerika tegen Zweden, meegekregen. „Dat heb ik zeker gehoord. Interesting. Ik denk dat dit het zwaarste, hoogste en moeilijkste niveau ooit is op een eindtoernooi als het om vrouwenvoetbal gaat. Van de twaalf landen kunnen er negen meedraaien om een medaille. Ik ben heel benieuwd waar het gaat stranden en wie we nog gaan tegenkomen. We moeten zo goed mogelijk herstellen.”

