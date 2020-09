Sport Kort: Lieke Martens eerder weg bij Oranje

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Lieke Martens eerder naar huis

20.34 uur: Lieke Martens neemt niet meer deel aan de trainingsstage van de Nederlandse voetbalsters. De aanvalster heeft een paar dagen vrijaf gekregen voordat ze zich weer bij haar club FC Barcelona moet melden.

Oranje is tot en met dinsdag bijeen voor een trainingsstage in Zeist. Eerder haakte Jill Roord al geblesseerd af. De voetbalsters wonnen vrijdag van Rusland (0-1) in de EK-kwalificatie. Estland is op 23 oktober de volgende tegenstander van de nationale ploeg van bondscoach Sarina Wiegman.

Tennis: Griekspoor uitgeschakeld op Roland Garros

18:25 uur Voor Tallon Griekspoor is Roland Garros bij de eerste kwalificatieronde in Parijs al geëindigd. De 24-jarige tennisser verloor van de Duitser Daniel Altmaier: 1-6 3-6.

Eerder deze maand versloeg de 24-jarige Griekspoor landgenoot Robin Haase nog in het Tsjechische Ostrava. Haase won maandag wel: hij pakte de eerste set met 6-1 van de Portugees João Domingues, de tweede set trok hij met 7-5 naar zich toe.

Ook Botic van de Zandschulp is door naar de tweede kwalificatieronde van het grandslamtoernooi. Hij won via een tiebreak met 7-6 (5) van Paolo Lorenzi uit Italië. De tweede set werd het 6-3.

Voetbal: Rakitic stopt bij nationaal elftal Kroatië

17:15 uur Ivan Rakitic stopt bij het nationale voetbalteam van zijn thuisland Kroatië. De middenvelder was reserve-aanvoerder van Kroatië, dat in 2018 de finale van het WK tegen Frankrijk verloor.

„Met 106 duels en 15 goals voor Kroatië, neemt Ivan Rakitic afscheid van het nationale team”, schrijf de Kroatische voetbalbond op Twitter. „Raketa, bedankt voor alles.”

Begin deze maand keerde Rakitic terug bij Sevilla, na zes jaar voor FC Barcelona te hebben gespeeld. Hij heeft tot 2024 getekend in Sevilla. Met Barcelona won de 32-jarige Kroaat vier keer de nationale titel, viermaal de beker en een keer de Champions League.

Voetbal: Jong Oranje in EK-kwalificatie opnieuw in Almere actief

16:44 uur Jong Oranje zal de laatste thuiswedstrijd in het kwalificatietoernooi voor het EK 2021 tegen Wit-Rusland in Almere afwerken. Het duel is vastgesteld op zondag 15 november en begint om 14.30 uur.

De wedstrijd stond aanvankelijk gepland op 13 november. Door een nieuwe speeldatum voor de afgelaste wedstrijd tussen Jong Portugal - Jong Wit-Rusland moesten twee duels van Jong Oranje worden verschoven. Jong Portugal - Jong Oranje is nu vastgesteld op 18 november in plaats van 17 november.

Jong Oranje speelde eerder deze maand voor de eerste keer in Almere. De Nederlandse ploeg versloeg Noorwegen met 2-0. Jong Oranje leidt in poule 7 met 18 punten uit 6 duels. De eerstvolgende EK-kwalificatiewedstrijd van Jong Oranje is op 8 oktober in Venlo tegen Jong Gibraltar.

Voetbal: Dortmund is Hazard enkele weken kwijt

14:03 uur De Duitse voetbalclub Borussia Dortmund moet het de komende weken doen zonder Thorgan Hazard. De Belgische middenvelder viel zaterdag in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen tegen zijn oude club Borussia Mönchengladbach al vroeg uit. Hazard blijkt een spierscheuring te hebben opgelopen.

De 27-jarige Hazard, wiens oudere broer Eden bij Real Madrid speelt, moest al in de 19e minuut van het veld. Zonder hem trok Dortmund de wedstrijd met 3-0 naar zich toe, mede dankzij twee doelpunten van de Noorse spits Erling Haaland.

Tennis: Wawrinka weg bij coach Norman

13:56 uur In de aanloop naar Roland Garros heeft de Zwitserse tennisser Stan Wawrinka afscheid genomen van coach Magnus Norman, onder wie hij drie grandslamtitels veroverde. Wawrinka, de huidige nummer 17 van de wereld, werkte sinds 2013 samen met Norman.

„Na acht geweldige jaren samen hebben we besloten uit elkaar te gaan”, schrijft de 35-jarige Zwitser op Instagram bij een serie foto’s met zijn Zweedse coach. „We hebben een ongelooflijke sterke, plezierige en succesvolle samenwerking gehad. We hebben samen de top bereikt in onze sport. Ik wil hem bedanken dat hij me heeft geholpen om alles te winnen waar ik van droomde. Hij is een geweldige coach, vriend en mentor geweest en zal altijd een goede vriend blijven.”

Onder leiding van de 44-jarige Norman, zelf oud-tennisser en ooit de nummer 2 van de wereld, won Wawrinka de Australian Open (2014), Roland Garros (2015) en de US Open (2016). Door de nodige fysieke problemen heeft de Zwitser de afgelopen jaren weinig successen meer geboekt.

Voetbal: Makkelie actief in kwalificatie Champions League

10.00 uur: Danny Makkelie is woensdag de scheidsrechter bij het duel tussen Olympiakos en Omonia in de play-offs van de Champions League. De arbiter neemt Mario Diks en Hessel Steegstra mee als assistenten. Allard Lindhout is de vierde official.

Jochem Kamphuis is de VAR van dienst voor het duel in de Griekse havenstad Piraeus, Kevin Blom is zijn assistent. Volgende week dinsdag spelen de clubs de return op Cyprus.

Basketbal: Davis schiet LA Lakers in zoemer naar tweede zege

07.25 uur: De Los Angeles Lakers hebben in de westelijke finale van de NBA ook het tweede duel met Denver Nuggets gewonnen, met dank aan Anthony Davis. De 27-jarige Amerikaan bezorgde zijn ploeg met een rake driepunter in de zoemer de winst: 105-103. „Een speciaal moment voor een speciale speler”, zei LeBron James, de superster van de Lakers, over Davis.

De ploeg uit LA keek met nog 2,1 seconden op de klok tegen een achterstand van 103-102 aan toen Rajon Rondo de bal vanaf de achterlijn mocht ingooien. Rondo bereikte Davis, die vanaf grote afstand de bal door de basket schoot. Het leidde tot uitzinnige vreugde bij de Lakers. De ploeg uit LA had het eerste duel met de Nuggets al met 126-114 gewonnen en staat nu met 2-0 voor in de best-of-sevenserie.

„Het is extra speciaal om zo te winnen in dit shirt”, zei Davis over het zwarte Black Mamba-tenue dat de Lakers droegen ter ere van de overleden Kobe Bryant. „In dit shirt willen we nooit verliezen. Dat hoort bij dit team. We blijven vechten.”

Davis maakte de laatste tien punten van de Lakers en kwam uit op een totaal van 31, vijf meer dan James. Bij de Nuggets moest het vooral komen van Nikola Jokic (30 punten) en Jamal Murray (25). Dinsdag nemen de twee finalisten in het westen het voor de derde keer tegen elkaar op in Orlando.

Golf: DeChambeau wint US Open

07.14 uur: De Amerikaan Bryson DeChambeau (27) heeft de 120e editie van het US Open gewonnen. Op de laatste dag van het majortoernooi bleek de krachtige speler over de meeste kwaliteiten en de sterkste zenuwen te beschikken. Op de Winged Foot Golf Club in Mamaroneck in de staat New York ging hij rond in 67 slagen. Dat was ruim voldoende voor zijn eerste majortitel en een winstpremie van 1,9 miljoen euro.

’Hardhitter’ DeChambeau, die op de Amerikaanse PGA Tour de bal het verste wegslaat, begon aan zijn laatste omloop met een achterstand van twee slagen op zijn zes jaar jongere landgenoot Matthew Wolff. DeChambeau nam snel de koppositie over, mede dankzij de nodige foutjes bij de jonge Wolff.

DeChambeau was uiteindelijk de enige speler die na vier ronden onder het baangemiddelde eindigde met een totaal van 274 slagen (-6). Wolff, die zondag rond ging in 75 slagen, werd tweede met een score van 280 slagen (par). De Zuid-Afrikaan Louis Oosthuizen belandde met 282 slagen (+2) op de derde plek.

DeChambeau eindigde vorige maand als vierde bij het PGA Championship, het eerste major van dit jaar na een lange coronapauze.