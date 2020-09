Sport Kort: Tweede zege Lakers tegen Denver

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketbal: Davis schiet LA Lakers in zoemer naar tweede zege

07.25 uur: De Los Angeles Lakers hebben in de westelijke finale van de NBA ook het tweede duel met Denver Nuggets gewonnen, met dank aan Anthony Davis. De 27-jarige Amerikaan bezorgde zijn ploeg met een rake driepunter in de zoemer de winst: 105-103. „Een speciaal moment voor een speciale speler”, zei LeBron James, de superster van de Lakers, over Davis.

De ploeg uit LA keek met nog 2,1 seconden op de klok tegen een achterstand van 103-102 aan toen Rajon Rondo de bal vanaf de achterlijn mocht ingooien. Rondo bereikte Davis, die vanaf grote afstand de bal door de basket schoot. Het leidde tot uitzinnige vreugde bij de Lakers. De ploeg uit LA had het eerste duel met de Nuggets al met 126-114 gewonnen en staat nu met 2-0 voor in de best-of-sevenserie.

„Het is extra speciaal om zo te winnen in dit shirt”, zei Davis over het zwarte Black Mamba-tenue dat de Lakers droegen ter ere van de overleden Kobe Bryant. „In dit shirt willen we nooit verliezen. Dat hoort bij dit team. We blijven vechten.”

Davis maakte de laatste tien punten van de Lakers en kwam uit op een totaal van 31, vijf meer dan James. Bij de Nuggets moest het vooral komen van Nikola Jokic (30 punten) en Jamal Murray (25). Dinsdag nemen de twee finalisten in het westen het voor de derde keer tegen elkaar op in Orlando.

Golf: DeChambeau wint US Open

07.14 uur: De Amerikaan Bryson DeChambeau (27) heeft de 120e editie van het US Open gewonnen. Op de laatste dag van het majortoernooi bleek de krachtige speler over de meeste kwaliteiten en de sterkste zenuwen te beschikken. Op de Winged Foot Golf Club in Mamaroneck in de staat New York ging hij rond in 67 slagen. Dat was ruim voldoende voor zijn eerste majortitel en een winstpremie van 1,9 miljoen euro.

’Hardhitter’ DeChambeau, die op de Amerikaanse PGA Tour de bal het verste wegslaat, begon aan zijn laatste omloop met een achterstand van twee slagen op zijn zes jaar jongere landgenoot Matthew Wolff. DeChambeau nam snel de koppositie over, mede dankzij de nodige foutjes bij de jonge Wolff.

DeChambeau was uiteindelijk de enige speler die na vier ronden onder het baangemiddelde eindigde met een totaal van 274 slagen (-6). Wolff, die zondag rond ging in 75 slagen, werd tweede met een score van 280 slagen (par). De Zuid-Afrikaan Louis Oosthuizen belandde met 282 slagen (+2) op de derde plek.

DeChambeau eindigde vorige maand als vierde bij het PGA Championship, het eerste major van dit jaar na een lange coronapauze.