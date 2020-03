Coronacrisis: chaos en paniek om terug te komen naar Nederland

Afrodite Zegers neemt met een mondkapje voorzorgsmaatregelen. Ⓒ Eigen foto’s

Van chaos en paniek op een Spaans eiland, een avontuurlijke autorit over Franse, Belgische en Nederlandse wegen naar serene rust in een appartement in Den Haag. Dat zijn in een notendop de belevenissen van zeilster Afrodite Zegers in de afgelopen dagen. „Je moet schakelen en accepteren. Als je in de wereld om je heen kijkt, dan is zeilen nu niet zo boeiend. Het is natuurlijk wel balen van de hele situatie. Er is ook veel onzekerheid. Wat gaat er gebeuren met het coronavirus? Hoeveel mensen raken besmet en gaan er nog dood? Dat is allemaal onduidelijk. Eén ding is wel zeker: als wij als gewone mensen het virus niet serieus nemen, dan gaat het ’out of control’ worden”, stelt de geboren Griekse blondine.