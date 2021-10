Fraaie reeks Danny Noppert ten einde bij World Grand Prix

De Fries boekte in Leicester fraaie zeges op Michael van Gerwen, Vincent van der Voort en de sterke Engelsman Ian White. Tegen Clayton speelde hij niet onvedienstelijk, maar uiteindelijk moest hij buigen voor de darter uit Wales.

"Ik speelde minder dan in mijn voorgaande partijen hier"

In de vierde set leek Noppert de stand gelijk te trekken, maar in plaats van een 2-2 tussenstand stond er na die set een 3-1 voorsprong in sets voor Clayton op het scorebord. Noppert gaf een 2-0 voorsprong in legs uit handen.

„Ik speelde minder dan in mijn voorgaande partijen hier”, bekende Noppert bij RTL Z. „Maar ja, wat kun je eraan doen? Hij gooide gewoon beter. Niettemin ben ik enorm trots dat ik bij dit toernooi de halve finales heb gehaald. Het is voor mij een grote stimulans voor de komende toernooien.”

Clayton won eerder dit jaar de Premier League. Hij is de nummer 14 op de PDC-ranking. Noppert staat op de 22e plek. Hij hield aan zijn optreden in Leicester een bedrag van circa 29.500 euro over.

Clayton stuit in de finale op landgenoot Gerwyn Price of de Engelsman Stephen Bunting. De winnaar van het toernooi maf 130.000 euro op zijn rekening bijschrijven.