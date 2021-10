Italiaanse media over verdwenen Mohamed Ihattaren: ’Een spook in Utrecht’

Ihattaren houdt zich volgens Italiaanse sportkrant oostindisch doof voor alle pogingen vanuit Genua om contact te leggen. Zelfs de telefoontjes van voorzitter Massimo Ferrero zouden worden genegeerd door de oud-speler van PSV, die naar verluidt niet meer terug zou willen keren naar Italië.

Ihattaren werd afgelopen zomer gekocht door Juventus, dat 1,9 miljoen euro betaalde aan PSV en het talent verhuurde aan Sampdoria.

De 19-jarige Utrechter keerde vorige week om privé-redenen terug naar Nederland en is sindsdien van de radar verdwenen. ’Letterlijk verdwenen’, schrijft La Gazzetta, dat het over ’een spook in Utrecht’ heeft.

Ihattaren heeft nog geen duel gespeeld voor het laaggeklasseerde Sampdoria. De Utrechter kwam met overgewicht aan in Genua en was eindelijk fysiek opgetraind om zijn debuut te gaan maken. Op 12 september zat op de bank tegen Inter (2-2). Maar door de terugkeer van Ihattaren naar Nederland is het nog niet tot een debuut gekomen en daar lijkt het ook niet meer van te komen. Ook bij Sampdoria worden vraagtekens gezet bij de instelling van Ihattaren. Vanuit Italië komen verhalen, dat de speler frequente reisde naar de Côte d’Azur en Milaan om vrienden te bezoeken.