Ajax warmt supporters op met feelgood-video richting Valencia

De voortekenen zijn gunstig. Ajax boekte in de uitwedstrijd tegen Valencia een 3-0 zege.

Ajax was er dinsdagochtend vroeg bij om de supporters op te warmen voor de zenuwslopende avond tegen Valencia. De Amsterdammers stuurden een stemmige feelgood-video (’We all feel it’) de wereld in waarmee de fans vast in de stemming kunnen komen voor het Champions League-treffen met de Spanjaarden dat om 21.00 uur begint in een uitverkocht stadion.