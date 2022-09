Treffer Weghorst helpt Besiktas nauwelijks

Het was Ali Yasar die Istanbulspor in de slotfase met zijn gelijkmaker alsnog een punt bezorgde.

Besiktas staat na zeven speelronden derde in de Turkse competitie, met twee punten minder dan Adana Demirspor en Galatasaray. Weghorst (30) maakte zijn derde competitietreffer. Hij is door bondscoach Louis van Gaal opgenomen in de selectie van het Nederlands elftal voor de komende duels met Polen en België in de Nations League.