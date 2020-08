’Bayern München provoceert FC Barcelona’

De krant kopt in zijn editie van woensdag: ’Bayern provoceert’. Mundo Deportivo doelt op uitspraken van Karl-Heinz Rummenigge, de bestuursvoorzitter van Bayern München, en die van oud-speler Lothar Matthäus. Het sportmedium noemt het steken onder water die ook de spelers van FC Barcelona ter ore zijn gekomen.

Rummenigge zegt over het komende Europese duel waarbij twee Duitse doelmannen onder de lat staan: „Het nationale elftal kan zich gelukkig prijzen dat het twee van zulke keepers in de gelederen heeft. Alle twee zijn top. Manuel Neuer (doelman van Bayern, red.) is van wereldklasse, Ter Stegen is op weg om een wereldklasse keeper te worden.”

Bijna als majesteitsschennis ziet Mundo Deportivo de uitspraken van recordinternational Matthäus in het Duitse Bild. Volgens de oud speler van Bayern, 59 jaar, zegt dat Bayern favoriet is om te winnen, maar zegt ook dat Robert Lewandowski momenteel beter is dan Lionel Messi. „Messi stuit op zijn opvolger als beste speler in de wereld: op Robert Lewandowski! Speler, niet alleen de beste aanvaller.”

Matthäus vervolgt: „Barça is niet meer het Barça van vroeger. Ze hebben geen goed seizoen achter de rug, zijn geen kampioen geworden in Spanje. Hun verdedigen is niet waterdicht veel spelers hebben geen snelheid genoeg meer. Ja, Barça heeft Messi. En die is altijd goed voor een geniale bevlieging, maar eentje zal niet voldoende zijn. Ik ben niet bang voor Barça!”