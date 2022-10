Frimpong maakt reputatie als goalgetter weer waar

De 21-jarige Frimpong, geboren in Amsterdam, is goed aan het seizoen begonnen. Hij speelde negen jaar in de jeugd van Manchester City en maakte vorig jaar de overstap van Celtic naar Bayer Leverkusen. Mitchel Bakker, eveneens opgenomen in de voorlopige WK-selectie van Oranje, had net als Frimpong een basisplaats bij Bayer Leverkusen. Micky van de Ven verscheen aan de aftrap bij Wolfsburg. Hij veroorzaakte een strafschop, die Moussa Diaby miste. Ook Van de Ven maakt kans op een plek in de definitieve WK-selectie van bondscoach Louis van Gaal.

Diaby opende even na zijn gemiste strafschop alsnog de score voor Leverkusen. Wolfsburg kwam op gelijke hoogte door een eigen doelpunt van Robert Andrich. Maximilian Arnold tekende voor de 1-2, waarna Frimpong doel trof na voorbereidend werk van de ingevallen Daley Sinkgraven.

Matthijs de Ligt beleeft met Bayern München een probleemloze middag tegen Hoffenheim. Ⓒ ANP/HH

Matthijs de Ligt won met Bayern München op bezoek bij Hoffenheim met 2-0 (goals Jamal Musiala en Eric-Maxim Choupo-Moting) en verkleinde zo de achterstand op koploper Union Berlin (dat zondag in actie komt) tot een punt. Ryan Gravenberch viel in bij de regerend kampioen van Duitsland.

Zonder de grieperige Donyell Malen haalde Borussia Dortmund op eigen veld hard uit tegen VfB Stuttgart. Het werd liefst 5-0. Mark Flekken hield de nul namens SC Freiburg, dat in eigen huis met 2-0 te sterk was voor Werder Bremen. FC Augsburg verspeelde voor eigen publiek een voorsprong van 3-0 tegen RB Leipzig: 3-3.

