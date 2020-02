Frenkie de Jong: ’Nu gaat het er echt om’

„De spanning is bij deze wedstrijden een stuk groter dan in de groepsfase. Nu gaat het er echt om. Ik verwacht twee geweldige wedstrijden”, aldus De Jong op de website van de UEFA.

Onlangs stelde Lionel Messi dat Barça momenteel niet het team heeft om de Champions League te winnen. „In andere jaren werden we in dit stadium bestempeld als favoriet”, zei Gerard Pique daarover. „Dat is nu niet het geval, maar als FC Barcelona heb je altijd mogelijkheden.”

Dreunen in 2018 en 2019

De afgelopen twee jaren vloog Barcelona er twee keer op ongelooflijke wijze uit in de knock-outfase van het miljoenenbal. In 2019 bleek in de halve finales een 3-0 overwinning niet genoeg om Liverpool te vloeren: 4-0 zeperd op Anfield. Een jaar eerder had Barcelona aan een 4-1 zege op AS Roma in Camp Nou niet genoeg om de laatste vier te bereiken: 3-0 nederlaag in Rome.

„De waarheid is dat we het daar bijna niet over hebben gehad”, sprak Barcelona-coach Quique Setien een dag voor het duel in Napels. „al ben ik er zeker van dat het wel in hun hoofden zal zitten.

Vijf jeugdspelers Barcelona mee naar Italië

Setién neemt vijf jeugdspelers mee naar Italië. Door blessures ontbreken Arda Turan, Marc-Andre ter Stegen, Arturo Vidal, Gerard Piqué, Nélson Semedo, Jordi Alba, Ousmane Dembélé en Luis Suárez in de selectie.

Bij Napoli zijn minder personele problemen. Alleen over het meespelen van verdediger Kalidou Koulibaly en centrumspits Fernando Llorente bestaat onzekerheid.