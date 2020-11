Het Tour-parcours van 2021: twee keer Mont Ventoux en Pyreneëen

De legendarische col maakte in 2016 voor het laatst deel uit van het parcours van de Tour. Chris Froome, die toen in de gele trui reed, kwam tijdens de beklimming van de Mont Ventoux ten val en daarbij raakte zijn fiets beschadigd. De Brit besloot een stukje rennend af te leggen tot hij een nieuwe fiets kreeg. De berg staat nu voor de elfde etappe op het programma.

Er zijn twee tijdritten opgenomen in het parcours. In de vijfde etappe worden 27 kilometers tegen de klok afgelegd van Changé naar Laval en op de voorlaatste dag worden 31 tijdritkilometers verreden.

Het zwaartepunt van de 108e Tour de France ligt in de Pyreneeën, waar in de laatste week onder meer een aankomst bergop met de Arcalis in Andorra is opgenomen. De achttiende etappe, op donderdag 15 juli, is de laatste bergrit. De renners moeten dan eerst de Tourmalet bedwingen voordat de rit eindigt met de klim naar Luz Ardiden. Een dag eerder eindigt de zeventiende etappe ook bergop, met drie beklimmingen in de finale.

Geen Kopenhagen

Het Deense Kopenhagen zou eigenlijk de startplaats van de Tour zijn, maar dat gaat vanwege het naar 2021 uitgestelde EK voetbal niet door. Brest heeft op 26 juni de eer nu de eerste vertreklocatie te zijn, in een 187 kilometer lange rit naar Landerneau. De finish in Parijs is op 18 juli.

Tour-baas Christian Prudhomme weet dat alles momenteel onzeker is vanwege de coronapandemie. „We kunnen alleen maar hopen dat de situatie verbetert, voor ons land en voor de wereld”, zei Prudhomme, die Tadej Pogacar volgend jaar zijn titel ziet verdedigen.