Speelschema KNVB-beker: Ajax en PSV spelen op dezelfde avond

De club uit Eindhoven speelt om 18.45 uur thuis tegen Telstar, landskampioen Ajax ontvangt om 21.00 uur in Amsterdam de amateurs van Excelsior Maassluis.

Het duel in de achtste finales tussen FC Twente en AZ, de huidige nummers 6 en 5 in de Eredivisie, is door de KNVB op woensdag 19 januari gezet. De wedstrijd in Enschede begint om 21.00 uur. De twee andere wedstrijden op die dag zijn FC Groningen - NEC (18.45 uur) en NAC Breda - PEC Zwolle (20.00 uur).

De achtste finales beginnen op dinsdag 18 januari met RKC Waalwijk - ADO Den Haag (18.45 uur). Daarna volgen Vitesse - DVS'33 (20.00 uur) en sc Heerenveen - Go Ahead Eagles (21.00 uur).