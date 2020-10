Klopp: ’Onze Nederlanders kunnen nu al niet wachten op Ajax’

„Het is volgens mij een groep met teams die allemaal willen voetballen”, sprak de Duitser op een persconferentie. „Het zijn goede ploegen, waardoor het erg interessant wordt. Ajax staat voor voetbal. Iedereen weet hoe goed zij twee jaar geleden waren. We hebben al wat Nederlanders in de selectie (Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum en Sepp van den Berg, red.) en in onze staf (Pepijn Lijnders, red.). Zij kunnen nu al niet wachten op de wedstrijden.”

Ook Atalanta en Midtjylland krijgen complimenten van Klopp, die de Champions League in 2019 won met Liverpool. „Atalanta verrast al een paar jaar in Italië. Zij doen het heel erg goed. Midtjylland is een heel interessante club, omdat ze een specifieke manier van werken hebben.”