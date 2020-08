Vijf dagen voor begin Tour gaat startplaats Nice op oranje

Waar finishplaats Parijs al langer tot de gebieden behoort waarvoor ’code oranje’ van kracht is, geldt dat nu ook voor het zuidelijk gelegen Nice. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verscherpte maandagmiddag het reisadvies voor Spanje en een aantal delen van Frankrijk naar oranje.

Zo worden reizen naar onder meer Monaco, Sarthe, Hérault en Alpes-Maritimes afgeraden als deze niet noodzakelijk zijn. In die laatste regio, aan de Cote d’Azur, ligt Nice, en dat is de plaats waar zaterdag en zondag de eerste twee aankomsten van de Tour de France zijn.

Met name voor Nederlandse wielerfans die van plan waren om koers te zetten richting de Zuid-Franse stad, is het negatieve reisadvies een tegenvaller. Voor Jumbo-Visma, de Nederlandse ploeg die deelneemt aan de Tour, betreft het verblijf in Frankrijk ’zakelijk’. Ook maandag zijn de renners nog in Nice, waar vandaan de derde etappe vertrekt richting het iets noordelijker gelegen Sisteron.