Lof voor Dutch GP en ’dansende’ Max Verstappen: ’De beste van zijn tijd’

De Grand Prix van Nederland werd voor de derde keer op rij gewonnen door Max Verstappen. Ondanks alle chaos kwam de Red Bull-coureur in de regen bovendrijven. De buitenlandse pers smulde van het spektakel. Ook al was er niets in te brengen tegen de suprematie van de Nederlandse thuisrijder op het Circuit van Zandvoort.

Max Verstappen is ook in Zandvoort niet te pakken. Ⓒ ANP/HH