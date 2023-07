Bol en Hassan zondag allebei in actie bij Diamond League in Londen

Hassan zal in Londen vooral azen op de olympische limiet, die op 14.52,00 staat. De regerend olympisch kampioene op deze afstand heeft het Europees record in bezit met 14.22,12. Ze is al verzekerd van deelname aan de WK volgende maand in Boedapest. Bol wil haar ongeslagen reeks op de 400 meter horden voortzetten. De Amersfoortse won het nummer in de Diamond League al zestien keer op rij.

Ook Maureen Koster (5000 meter) en Liemarvin Bonevacia (400 meter) verschijnen aan de start in het Olympisch Stadion.