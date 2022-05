Courtois geniet meer van tweede landstitel met Madrid: ’Deze is emotioneler’

Vooral het feit dat zijn kinderen erbij waren, maakt Courtois trots. „Dat is extra speciaal. Het is altijd mooi om kampioen te worden met Madrid. Het is nu de tweede titel in vier jaar. Daar ben ik erg tevreden mee.”

„Dat we met nog vier wedstrijd te gaan, nu al kampioen zijn, is heel mooi”, gaat de doelman verder. „We hebben het afgelopen jaren veel moeilijke wedstrijden gewonnen en ook punten laten liggen tegen ploegen waar het niet tegen moest. Sevilla heeft lang kunnen aanklampen en ook Barcelona kwam, na de Classico, even opzetten. Maar we zijn kalm gebleven. Dat gaf de doorslag, aldus de goalie voor de camera van Play Sports.

Aankomende woensdag staat er opnieuw een belangrijk duel op het programma voor Courtois. In de halve finale van de Champions League moet Real Madrid een 4-3 nederlaag zien weg te poetsen tegen Manchester City. “Het zal zoals een finale zijn. Die ploeg die wint, zal doorstoten. Hopelijk moet ik dan wat minder tegendoelpunten incasseren”, blikte hij vooruit.