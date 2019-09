Lichaam vermiste Spaanse olympiër gevonden

De atlete, die tijdens de Winterspelen van Albertville in 1992 brons pakte op de slalom, was al elf dagen vermist. Ze is 56 jaar geworden.

Vermoedelijk is haar iets overkomen tijdens een wandeltocht. Wat er precies met Ochoa is gebeurd, is nog niet duidelijk.

De politie zocht honderd agenten, honderd leden van de Guardia Civil, 25 brandweermannen en een groep van zestig vrijwilligers naar Ochoa. Ook werden honden, drones en een helikopter ingezet.

De politie zocht met honden naar Blanca Fernández Ochoa. Ⓒ EPA