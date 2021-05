Sergio Ramos mist EK: ’Het doet me pijn dat ik Spanje niet kan helpen’

Extra opvallend is zijn afwezigheid vanwege het feit dat bondscoach Luis Enrique slechts 24 spelers meeneemt. De UEFA heeft de landen toegestaan dit toernooi selecties van niet 26, in plaats van 23, spelers te maken. Enrique kiest ervoor maar een van de drie extra plekken te vullen.

Ramos geldt als één van de steunpilaren in de selectie van bondscoach Luis Enrique. De 180-voudig international is ook de aanvoerder van de nationale ploeg. In 2021 kwam hij vanwege blessures tot slechts vijf officiële wedstrijden voor zijn club Real Madrid, die geen een speler aflevert. In maart maakte hij voor de nationale ploeg 49 minuten tijdens de interlandperiode.

"Ik denk dat hij in de toekomst nog veel voor ons kan betekenen"

„Sergio heeft een te lange periode niet kunnen spelen of trainen”, zei Enrique. „Het was geen makkelijke beslissing voor mij. Ik heb hem gebeld en dat was moeilijk. Ik voel me er slecht bij. Sergio is een fantastische prof, we hadden hem er allemaal heel graag bij gehad.”

Ramos heeft sinds begin dit jaar een scheur in de meniscus, enkele spierblessures en een coronabesmetting gehad. Luis Enrique verwacht echter dat hij het volgend seizoen nog wel terugkomt bij Spanje. „Ik denk dat hij in de toekomst nog veel voor ons kan betekenen.”

De speler zelf was niet verrast. „Het doet me pijn dat ik niet in staat ben mijn club en mijn land te helpen. Maar op dit moment is de beste optie om nog rust te nemen. Hoe vervelend deze beslissing ook is, er was geen andere keus. Ik wil nu eerst volledig herstellen en volgend seizoen sterk terugkomen, zoals ik dat vaker heb gedaan. Ik heb daar alle vertrouwen in. De komende weken zet ik mij in als supporter van Spanje. Ik wens mijn teamgenoten alle succes.”

Luis Enrique en Sergio Ramos in oktober 2020. Ⓒ ANP/HH

Luis Enrique nam Aymeric Laporte, de verdediger van Manchester City, wel op in zijn selectie. Laporte kwam in het verleden uit voor de Franse jeugdelftallen. Luis Enrique koos er bovendien voor slechts 24 spelers op te nemen in zijn selectie. De UEFA staat er, vanwege mogelijke problemen rond besmettingen met het coronavirus, 26 toe.

Spanje speelt op het Europees kampioenschap de eerste wedstrijd op 14 juni tegen Zweden. Daarna volgen in de groepsfase wedstrijden tegen Polen (19 juni) en Slowakije (23 juni). De drie duels worden in Sevilla gespeeld.

