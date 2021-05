FC Twente sluit af met spectaculaire zege, PEC Zwolle klopt FC Groningen

FC Twente vierde de tweede zege in de laatste negentien duels, na een achterstand van 2-0. John Goossens schoot ADO in de eerste helft met twee treffers op voorsprong. Hij scoorde vanuit een hoekschop en met een afstandsschot. Doelman Joël Drommel was schuldig aan beide treffers. Hij speelde zijn laatste wedstrijd voor FC Twente en maakt deze zomer de overstap naar PSV.

FC Twente kwam nog voor rust op gelijke hoogte. Daan Rots tekende in de 40e minuut voor de 1-2 en Luciano Narsingh benutte in blessuretijd van de eerste helft een strafschop. Dario Dumic bezorgde FC Twente in de slotfase eindelijk weer eens een zege.

ADO Den Haag komt in het nieuwe voetbaljaar na dertien seizoenen in de Eredivisie uit in de eerste divisie.

Een goal genoeg voor overwinning PEC Zwolle

PEC Zwolle heeft het seizoen afgesloten met een thuiszege op FC Groningen (1-0). Het enige doelpunt kwam op naam van Ko Itakura. De verdediger van de bezoekers werkte een inzet van aanvaller Reza Ghoochannejhad van PEC in eigen doel.

Voor beide ploegen stond er weinig meer op het spel. PEC eindigde op de dertiende plaats en FC Groningen was al met het hoofd bij het duel van woensdag met FC Utrecht in de play-offs om een plaats in de voorronden van de nieuwe Conference League, het derde toernooi van de UEFA.

Arjen Robben kreeg rust en ontbrak bij FC Groningen. Trainer Danny Buijs spaarde niet alleen Robben. Slechts vijf spelers van Groningen in Zwolle begonnen donderdag ook aan de thuiswedstrijd tegen AZ.