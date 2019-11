UEFA straft Feyenoord voor wangedrag fans

De Rotterdammers zijn gestraft wegens het wangedrag (onder meer vuurwerk en vernielingen) van de supporters tijdens de uitwedstrijd tegen BSC Young Boys in de Europa League.

Dat betekent dat er geen Rotterdamse fans bij zijn als Feyenoord op 12 december bij FC Porto speelt. De club, die zelf rept van een ’zware straf’, krijgt ook een boete van 55.000 euro.

Voorafgaand aan het duel bij Porto spelen de Rotterdammers in de Europa League nog thuis tegen Rangers. In de groep leiden Young Boys en Rangers met 7 punten en staan Feyenoord en Porto op 4.

Onlangs mocht ook Ajax in de wedstrijd in de Champions League in Londen tegen Chelsea geen fans meenemen.