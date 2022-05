Erik ten Hag presenteert zich op Old Trafford

Ten Hag vertelde niet zijn hele levensverhaal, maar gaf wel aan dat hij het tijdperk van Pep Guardiola (Manchester City) en Jürgen Klopp (Liverpool), die voor een totale dominatie in de Premier League zorgen, graag zou willen beëindigen.

Ten Hag: „Laat ik voorop stellen dat ik ze allebei enorm bewonder. Wat Liverpool en City doen is geweldig, maar je weet in het voetbal dat aan elk tijdperk een einde komt. Het gaat nooit oneindig door.”

Als er wordt doorgevraagd en de Engelse pers wil weten of United misschien pas weer de landstitel kan veroveren als Guardiola en Klopp zijn vertrokken bij hun club, schudt Ten Hag het hoofd. Nee, hoor, hij ziet wel kansen. „Ja, ik denk dat we ook succes kunnen hebben als zij hier (in de Premier League) nog zijn.”

Van Gaal

Ten Hag ziet er netjes uit, hij heeft een wit overhemd aan en een beige jasje. De vragen worden achter elkaar op hem afgevuurd. Wat vindt hij er nu van dat Louis van Gaal zijn nieuwe werkgever omschreven heeft als een commerciële club en niet als een voetbalclub?

"Voetbal staat hier op eerste, tweede en derde plek"

Ten Hag maakt maar meteen zijn punt. „Ik vaar mijn eigen koers en bepaal zelf wel hoe ik er naar kijk. Ik heb met de directeuren van deze club gesproken. Uit alle gesprekken merk ik dat het voetbal hier op de eerste, tweede en derde plek staat. En elke club heeft in deze tijd heel hard de commercie nodig. Dus dat begrijp ik.”

Van de Beek terug?

En natuurlijk wil iedereen in de persruimte weten of Donny van de Beek weer terugkomt. Ten Hag draait er niet omheen. „We hebben een mooie selectie, maar ik kijk er vanzelfsprekend naar uit om Donny te ontmoeten straks in het nieuwe seizoen.”

Hij heeft geen grote gesprekken met zijn nieuwe spelersgroep op de agenda staan. „Nee, ze moeten eerst maar eens op vakantie gaan. Als ik straks in pre-season de boel bij elkaar heb, ga ik met ze praten.”

Ronaldo

Ook met Cristiano Ronaldo? Wat zijn de plannen met hem, vraagt een Engelse verslaggever. Ten Hag, grijnzend: „Zal ik dat eerst maar eens met Cristiano zelf bespreken?”

Er wordt gelachen, maar Ten Hag vult serieus aan dat hij voor de grote Ronaldo natuurlijk een rol ziet weggelegd in zijn elftal. Net als voor Harry Maguire, die door de aanhang en Britse media beschimpt is na fouten en blunders in de defensie. De international van het Engelse elftal zou geen kans meer maken om te blijven.

Maguire

Ten Hag geeft Maguire meteen een steuntje in de rug: „Maguire heeft een prima bijdrage gehad aan dit elftal van Man United. He is a great player. Heeft al veel bereikt in zijn carrière en ik kijk er naar uit om ook met hem te gaan werken.”

Ten Hag werd met security van de club op Old Trafford afgeleverd en werd opgewacht door een grote meute van de Engelse media, waaronder de grote tv-kanonnen de BBC en Sky Sports. Dat laatste tv-station zit hem al maanden op de hielen en ging ook in het weekend nog de confrontatie aan toen hij ook onder begeleiding van veiligheidsmensen naar zijn auto met chauffeur werd gebracht rond het bezoek aan de wedstrijd van Crystal Palace tegen Manchester United.

Ten Hag heeft met geen woord over United willen spreken sinds de interesse van de Engelsen, die in hem de perfecte opvolger van de falende Duitsers Ralf Rangnick zagen, bekend werd. Ook na de officiële bekendmaking wilde hij maar mondjesmaat er iets over kwijt, tot vandaag dus.

Alles werd bewaard voor zijn officiële presentatie in het huis van United, waar op deze maandagmiddag buiten al weer fans zich verzamelden en waar iedereen verschrikkelijk nieuwsgierig is of de Nederlander Ten Hag het grote slagschip United een andere koers kan laten varen.

Kampioenstour Manchester City

Saillant detail voor zowel Ten Hag als zijn nieuwe club: uitgerekend op de dag dat hij wordt gepresenteerd in het rood gekleurde deel van de stad wordt een klein stukje verder de blauwe, open dubbeldekker bus van rivaal en stadgenoot Manchester City opgetuigd om dezelfde middag de ’Champions Tour’ te doen door Manchester.

De club van Pep Guardiola veroverde 24 uur eerder de Engelse landstitel, terwijl United ternauwernood en met dank aan Brighton (dat West Ham United versloeg) een ticket voor de Europa League kon weggraaien. Bij winst van West Ham zou Ten Hag in de Conference League zijn begonnen. Sowieso neemt hij dus afscheid van de Champions League, waar hij de afgelopen jaren actief was met Ajax.