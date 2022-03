Mathieu van der Poel knap derde in Milaan-Sanremo, Matej Mohorič verrassende winnaar

Vooraf regende het afmeldingen door ziekte, met als grootste slachtoffers Julian Alaphilippe en favoriet Caleb Ewan. Wel was daar ineens de aanmelding en comeback van Van der Poel op de weg. Kon hij zich bij favorieten Wout van Aert, Primoz Roglic en Tadej Pogacar melden?

Natuurlijk kreeg een vluchtersgroep de kans om weg te rijden in de bijna 300 kilometers tellende koers, maar die voorsprong slonk steeds meer. Thomas Pidcock was een van de eerste van de favorieten die eraf moest.

Wout van Aert Ⓒ ANP/HH

Jakobsen

Alpecin-Fenix, Bahrain-Victorious, Jumbo-Visma en INEOS Grenadiers leidden het peloton vervolgens naar de Cipressa, een van de scherprechters in de slotfase. MvdP oogde direct al sterk. Fabio Jakobsen kon het op dat moment niet meer bijbenen in de top van het peloton. Een streep door zijn ambities in La Primavera.

Matej Mohoric won knap Milaan-Sanremo Ⓒ ANP/HH

Met nog 20 kilometer voor de meet zaten de grote mannen nog vooraan. inclusief Van der Poel. Ongekend, gezien zijn voorbereiding. In de afdaling van de Cipressa werd een aardig slachtveld aangericht en bleef er een elitegroep over.

Pogacar probeert concurrentie te lossen op Poggio

En dus ging het richting de Poggio, de laatste klim voor de finish. Aan de voet van de Poggio waren het Pogacar en Van Aert die de leiding namen. De Sloveen gaf flink gas en kreeg Roglic in zijn wiel. Hij wist dat hij zijn concurrenten eraf moest rijden op de Poggio, want op een sprint op de meet wilde hij het niet aan laten komen.

Tadej Pogacar Ⓒ ANP/HH

Soren Kragh Andersen reed ook weg en toen was daar de counter van Pogacar. Van Aert reed het gat dicht, met Van der Poel in zijn wiel. Wat een ongekende klasse direct al van de Nederlander.

Meesterafdaler Mohorič reed vervolgens weg en die kreeg de ruimte. De Sloveen van Bahrain was weg. Wie ging hem nog pakken? Niemand, want hij mocht als eerste zijn handen in de lucht steken. Van der Poel sprintte knap naar een derde plek.