Oranje-spelers vertelden elkaar flink de waarheid na debacle: ’Ging er stevig aan toe’

De bondscoach vervolgt op de persconferentie. „Ik merk wel dat deze groep zelfkritisch is. Er zijn een x-aantal dingen gezegd. Waar we het vooral over hebben gehad is de opbouw en de intenstiteit van spelen. Het eerste gedeelte zat geen tempo in. Dat was een grote teleurstelling, vooral omdat we er ook op hadden getraind.”

Dat beaamt ook Nathan Aké. „We hebben nabesproken wat er beter moet. En ja, dat ging stevig, maar dat moet ook. We hebben moeten reflecteren en daarbij moet je ook duidelijke taal praten en elkaar gewoon de waarheid vertellen.”

De Ligt en Gakpo

Of de in de selectie teruggekeerde Matthijs de Ligt en Cody Gakpo kunnen spelen tegen Gibraltar, laat Koeman nog in het midden. „Afwachten nog. Morgenvroeg beslissen of ze kunnen starten of dat we ze achter de hand houden.”

Ronald Koeman. Ⓒ ANP/HH

Gakpo, De Ligt, Bart Verbruggen, Sven Botman en Joey Veerman verlieten donderdag met buikgriep het trainingskamp van Oranje. Zij misten vrijdag het verloren duel met Frankrijk (4-0). De Ligt en Verbruggen keerden zaterdag al terug bij Oranje. Gakpo meldde zich zondag weer in Zeist.

Extra ’opdracht’

Denzel Dumfries ontbrak tegen Frankrijk vanwege een schorsing. De rechtsback van Internazionale mag tegen Gibraltar (aftrap 20.45 uur) wel meedoen. Ook Mats Wieffer is beschikbaar voor het duel in De Kuip. De middenvelder van Feyenoord was een belangrijke kandidaat om tegen de Fransen te beginnen, maar volgens bondscoach Koeman was ook hij niet okselfris. Vermoedelijk verscheen daarom Kenneth Taylor aan de aftrap.

De opdracht voor de bondscoach en zijn team is duidelijk: winnen. Al heeft Koeman wel een extra ’opdracht’. „De eerste stap is winnen en de tweede zoveel mogelijk goals maken. Van minuut 1 tot minuut 97 zullen we alles moeten doen om zoveel mogelijk doelpunten te maken. Dat is extra boodschap.”